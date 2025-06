⁠Larisa Mendizábal expone a Adianez Hernández y su ex de esta manera

En 2023 se destapó el romance de los ahora esposos Adianez Hernández y Augusto Bravo, quienes fueron señalados de ponerle los cuernos a sus respectivas parejas, Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal.

Dos años después, las cosas parecían estar en calma; sin embargo, en una reciente entrevista Adianez Hernández reveló en una entrevista para el canal de YouTube Zona Mediática Plus, que cuando Augusto Bravo estuvo con Lariza Mendizábal, la actriz perdió un bebé.

Pero la cosa no quedó ahí, pues confesó que después del embarazo, a Augusto Bravo le hizo creer que no podría tener más hijos. “Este hombre (Augusto) sueña con ser papá… A él le habían hecho creer que no podía tener hijos. Le hicieron estudios y todo, y le dijeron que su conteo era casi nulo. Pensaba que era casi estéril. Era algo que él tenía muy presente…. Me dijo: ‘Me voy a hacer estudios, porque sí tengo muchas ganas, pero creo que no puedo’”.

¿Qué dijo Lariza Mendizábal sobre el bebé que perdió? Al respecto, TVNotas habló con Lariza Mendizábal, quien externó su molestia por las declaraciones de Adianez Hernández.

“Sí, perdí un bebé cuando estuve con Augusto, pero es algo mío y es privado. Me parece horrible y muy delicado que esta señora salga a contarlo. Que hable de su vida, no de la mía. Claro que fue triste. Perder un bebé siempre es algo doloroso”, declaró la actriz.

Así mismo, señaló que “supe de esas declaraciones. Te puedo decir que todo eso que dijo son mentiras. Las cosas no pasaron así. Una vez más, la señora demuestra que no conoce el respeto. No tiene por qué hablar de mí ni de mi relación, y además de cosas que no son ciertas. ¿Cómo que le dijeron a Augusto que era estéril y luego yo me embaracé? Se contradice sola. Es una incongruencia. Una estupidez”.

¿Lariza Mendizábal le puso los cuernos a Augusto Bravo?

La expareja de Augusto Bravo aseguró que Augusto Bravo y Adianez Hernández ya no saben “ni qué inventar para justificar la marranada que hicieron. Ahora resulta que yo lo engañé... Pues no. Yo no lo engañé. Nadie lo hizo. Aquí los únicos que engañaron fueron ellos. Hasta risa me dan sus intentos absurdos por voltear las cosas a base de mentir y difamar. Es una pena que, en vez de concentrarse en su vida, quiera dañar la de los demás, pero yo estoy en paz”.

“Él sí se llegó a hacer una prueba. Sí le dijeron en algún momento que su conteo era bajo, pero no que era estéril. Eso nunca. Y yo me embaracé después de eso. Fue hace como 7 u 8 años”, recalcó.