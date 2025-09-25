¿Le hicieron un amarre? Alessandra Rosaldo asegura que fue víctima de brujería

Los integrantes de la familia Derbez suelen ser los protagonistas de las primeras planas de los diarios de espectáculo y esta no es la excepción, pues usuarios de redes sociales revivieron las declaraciones en donde Alessandra Rosaldo reveló haber sido víctima de brujería.

En 2023, en una entrevista, la cantante de Sentidos Opuestos contó que fue víctima de un trabajo llamado “entierro”, lo que derivó a que tuviera una muy mala racha por mucho tiempo, incluso, señaló que sufrió varios accidentes.

“A mí me pasó también haber tenido una racha terrible, a mí lo que me pasaba es que me accidentaba todo el tiempo, la caída de la bailada que fue muy fuerte, pudo haber sido una tragedia espantosa, pude haberme quedado paralítica… En toda esa época que fue como un año o año y medio, me sucedieron muchas cosas, me atropellaron en New York, me caía, muchos accidentes, cosas físicas continuas”, dijo la cantante.

La cantante, quien es esposa de Eugenio Derbez, señaló que para salir de esta problemática tuvo que acudir con un experto para que le practicara una ‘limpia’. “Hubo un momento en el que sí sentí como si saliera un aliento que no era mío… Pero yo sí creo que existen estas cosas (brujería)”, agregó.

Estas estrellas de Hollywood visitaron ‘la cuna de la brujería’ en México

En México es común hablar de temas esotéricos, principalmente cuando se trata de la industria del entretenimiento y no sólo a nivel nacional, sino también internacional, pues, en julio del presente año, se dio a conocer que Salma Hayek, visitó su natal Veracruz acompañada de Angelina Jolie, a quien habría llevado a Catemaco, entidad conocida por sus rituales de sanación y las limpias espirituales que se realizan.

Las actrices fueron vistas el pasado jueves 18 de julio recorriendo esta mística región de Los Tuxtlas, conocida por su herencia esotérica y por atraer a quienes buscan “sacudirse las malas vibras”. Además, la visita de Hayek y Jolie causó polémica debido al supuesto ‘trato VIP’ por parte de las autoridades locales.

