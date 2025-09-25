Recupera la libertad la reconocida actriz que mató a su esposo y protagonizará película

La vida de la actriz Xiaohong Zhao se encuentra atravesando un presente muy particular ya que pronto podrá verse en la gran pantalla. Es que luego de haber asesinado a su esposo todas las miradas apuntaron hacia su historia y el director de cine Qin Xiaoyo decidió contarla en una película.

La actriz cumplió con la condena que le impusieron por matar a su esposo en el marco de una relación en la que, según afirmó y por lo que mostró pruebas, fue víctima de violencia. Ahora, Xiaohong Zhao retorna a la industria cinematográfica para protagonizar un filme que llevará su esencia de principio a fin.

¿Por qué fue encarcelada Xiaohong Zhao?

Xiaohong Zhao es una actriz de origen chino muy famosa que fue encarcelada luego de haberle quitado la vida a quien era su marido. Aunque no se sabe cómo lo mató, ella ha manifestado ante la Justicia que lo hizo en defensa propia.

#73SSIFF – PRESS CONFERENCE – “JIANYU LAIDE MAMA / HER HEART BEATS IN ITS CAGE” (OFFICIAL SELECTION) https://t.co/noymltdRqg — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) September 24, 2025

La actriz declaró en reiteradas oportunidades y siempre se mantuvo firme en que era víctima de violencia, de diferentes maneras, por parte de quien era su esposo. La acción de Xiaohong Zhao le costó perder su libertad por varios años y ahora, tras un proceso de reconstrucción psicológica, recobró su libertad y regresará a la actuación.

¿Xiaohong Zhao actuará de ella misma?

De acuerdo con lo que se difundió en el marco del Festival de San Sebastián, el regreso de Xiaohong Zhao a la actuación se dará con el filme titulado “Su corazón late en una jaula”, del director Qin Xiaoyo. En esta película, ella “actuará” de ella misma ya que la trama tratará sobre su vida.

Según explicó el propio Qin Xiaoyo, la película expondrá el caso de Xiaohong Zhao pero haciendo foco en la visibilización de la violencia de género. El objetivo es concientizar a las mujeres que sufren de violencia para que puedan pedir ayuda a tiempo.

Además, lo que le sumará emoción al filme es que no solo Xiaohong Zhao estará ante las cámaras, sino que también lo hará su hijo y hasta la madre de su esposo fallecido. “Su corazón late en una jaula” contendrá la esencia de la actriz y ya genera mucho interés en los cinéfilos.