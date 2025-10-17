Violeta Isfel “ninguneó" a uno de sus fanáticos que se ofreció para ayudarla

Es cierto que los artistas están en un constante ataque por parte de los fanáticos que se dedican a lanzar odio desde las plataformas digitales. Sin embargo, Violeta Isfel se ganó de nueva cuenta los comentarios negativos por una última contestación hacia uno de sus fanáticos que amablemente le comentó una publicación en su Instagram. Los usuarios no dudaron en dejar sus ataques a la ya criticada actriz.

¿Por qué Violeta Isfel está recibiendo odio en redes sociales?

En algún momento la artista de 40 años tenía ganada a la gente (o se parecía) al viralizarse que se dedicó a la venta de tamales tras el impacto económico sufrido en la pandemia. Sin embargo, en los meses recientes la actriz se metió en serios problemas con la opinión popular en las redes sociales. Y ahora, se le agrega una “mala actitud” hacia sus fanáticos, esto por un comentario en Instagram.

Al presumir que la artista había realizado un cosplay, uno de sus seguidores amablemente le dijo que él quería maquillarla algún día, expresando así su admiración por la mencionada famosa. Sin embargo, de una manera que muchos han definido como grosera y hasta despreciativa, le contestó: gracias, yo puedo hacerlo.

¿Cuáles son las polémicas recientes de Violeta Isfel?

Esa última contestación generó bastante revuelo entre los usuarios de redes sociales, que ya la tienen bien ubicada y por lo cual se han metido fuertemente con ella. Y es que se ha confirmado en el medio, que la actriz tenía la costumbre de cobrar por saludos personalizados. Dicha situación le generó mucho odio, pues además se hicieron virales videos donde trataba mal a fans que se acercaban a pedir foto.

Toda esa conjunción de hechos han provocado que Violeta no sea del agrado de decenas de fans. Estos ya no recuerdan más a esa apreciada actriz que participó en novelas juveniles, sino a una complicada famoso envuelta en malos tratos a sus propios seguidores.