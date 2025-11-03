Así habría predicho Héctor Terrones su muerte: estos fueron los inesperados mensajes

El pasado sábado 1 de noviembre, una triste noticia impactó fuertemente en el mundo del espectáculo y la moda de México. La repentina muerte del diseñador Héctor Terrones conmocionó fuertemente a la opinión pública y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Héctor Terrones tenía 59 años de edad y su talento le había permitido destacarse como uno de los grandes diseñadores. Su nombre y rostro eran muy conocidos en el ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que creaba diseños para famosos del mundo del espectáculo.

¿Qué le pasó a Héctor Terrones?

La triste noticia fue confirmada el mismo sábado a través de redes sociales. Familiares, amigos y su propio relacionista público, Álex Rubí, fueron los encargados de confirmar que Héctor Terrones había muerte y que ese mismo día sería despedido en una casa funeraria de la Ciudad de México (CDMX).

Héctor Terrones sufrió un infarto que fue fulminante por lo que su muerte impactó sorpresivamente en quienes lo conocieron y trabajaban junto a él.

¿Héctor Terrones presintió su muerte?

En medio de la conmoción, sus seguidores e internautas en general se han expresado con profundo dolor al conocer la muerte de Héctor Terrones. En las redes sociales no solo abundan los comentarios que le desean un descanso en paz, sino que muchos ponen el foco en sus últimos posteos.

Esto se debe a que Héctor Terrones había compartido imágenes de su altar del Día de Muertos, además de su disfraz y maquillaje alusivo a la celebración. “Tal párese que él presentía su muerte por sus publicaciones”, comentó una de sus seguidoras.

Otros internautas dejaron comentarios en las redes sociales del diseñador como “Hablándole a la muerte y ella atendiendo”, “Ya junto a tu mamá que tanto quisiste”, “Te voy a recordar siempre querido” y “Te fuiste muy de repente en una festividad que disfrutabas”, entre otros.