Lupita Villalobos enfrentó a una fan en medio de un show

Las redes sociales se han encargado de viralizar un video en el que se muestra el enfrentamiento que protagonizó Lupita Villalobos con una de sus fanáticas. La influencer cargó contra una seguidora en medio de un show por haber abrazado a su esposo.

No es la primera vez que las plataformas digitales se convierten en escenario de hechos que se llevan todas las miradas. Es que gracias a los dispositivos móviles y las redes sociales, todo lo que sucede en el mundo es documentado y rápidamente obtiene estado público.

¿Qué sucedió con Lupita Villalobos?

De acuerdo con los videos que han sido compartidos en la red social TikTok, todo sucedió en un show que Las Alucines ofrecía en Torreón, Coahuila. En medio del espectáculo, una joven se acercó al esposo de Lupita Villalobos y decidió abrazarlo para tomarse una fotografía junto a él.

La situación tomó por sorpresa a la influencer que, visiblemente molesta, no tardó en reaccionar. Sin importar que se encontrara sobre el escenario y en medio de un show, Lupita Villalobos se dirigió con firmes palabras a la fan para que soltara a su marido y regresara a su asiento.

¿Qué le dijo Lupita Villalobos a su fan?

La situación señalada se convirtió en un momento de gran tensión, con un público que quedó en total silencio mientras la influencer se dirigía a la mujer que abrazaba a su esposo. “Más respeto preciosa. Respeto al acto, respeto a mi esposo”, remarcó Lupita Villalobos con la mirada fija en la seguidora que no dejaba de abrazarlo.

“Siéntate mi vida antes de que te desgreñe y te parta tu madre. Te voy a reventar esa carita”, remarcó fuertemente Lupita Villalobos, haciendo reaccionar al público. El enfrentamiento entre la influencer y la fan no pasó desapercibido pues, aunque muchos creen que se trató de un acto fingido, la reacción de enojo la famosa hoy es tema de debate.