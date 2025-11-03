Este es el presente de reconocido actor que se alejó de la televisión

La exposición pública es una de las condiciones que los famosos tienen que aceptar y muchos de ellos terminan, con el paso del tiempo, decidiendo dar un paso al costado. Pueden existir diferentes motivos que llevan a tomar esta decisión, como lo es el caso del actor Rafael Rojas quien hace más de 15 años se alejó de los sets de filmación.

Ejemplos como el de Rafael Rojas abundan en el mundo del espectáculo mundial. Actrices, actores, cantantes, deportistas y conductores televisivos, entre otros, aparecen en una amplia lista de quienes decidieron alejarse de los reflectores, y los motivos son por demás variados.

¿Quién es Rafael Rojas?

Rafael Rojas es un reconocido actor que actualmente tiene 64 años de edad y que nació en San José, Costa Rica. Su talento para la actuación y su belleza le permitieron destacarse en la televisión mexicana como galán, además de desempeñarse como modelo.

El teatro y el cine también tienen su nombre grabado a fuego y es que la actuación fue una profesión que lo abrazó desde muy pequeño. Rafael Rojas estudió actuación en el Conservatorio de Castella de Costa Rica y en México encontraría su lugar de mayor éxito.

¿Por qué Rafael Rojas se alejó de la actuación?

El momento de mayor esplendor de Rafael Rojas se dio en la década del 90 y los primeros años del 2000. Sin embargo, tal como reveló en una entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante, en el año 2010 recibió la herencia de su abuelo y decidió ponerle fin a su carrera como actor.

“No tenía la necesidad de seguir actuando”, precisó Rafael Rojas y añadió que se dedicó a la ganadería. Además, el afamado actor costarricense se enfocó en promover la cultura de su país natal, meditar y pintar. Así, este famoso le dio un drástico cambio a su vida y ahora vive tranquilo, junto a su familia y sin la exposición pública que supone su viejo trabajo.