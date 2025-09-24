Mánager de B-King reveló el triste audio que le mandó el cantante antes de su muerte

Luego de confirmarse la muerte de las cantantes, hace poco, por medio de las redes sociales, apareció el mánager de B-king, Juan Camilo Gallego, quien le dedicó unas palabras a su amigo y compañero de trabajo. Recordemos que la noticia ha causado mucha polémica y dolor entre los fans de los famosos.

Estas palabras se hicieron públicas unos días después de que se diera a conocer la noticia de la muerte del famoso y su colega Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Estado de México.

¿Cuál fue el mensaje que compartió el mánager de B-king?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mánager compartió unas emotivas palabras de despedida que le compartió el cantante, donde aseguró que el mensaje que vino a dar a este mundo se llevará a cabo y todo será cumplido.

Tu mensaje llegará a todo el Mundo, tu cuerpo ya no está con nosotros, pero tu propósito de amor y vida eterna llegará a muchos Corazones @bkingoficial

Esta publicación fue compartida con un video en el que se le veía sentado en una terraza y mirando fijamente a la cámara, pero en el fondo se escucha la voz del joven.

Yo ya tomé una decisión. Esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más. Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tienen que pasar

¿Cómo fueron encontrados los cantantes?

Recordemos que, los famosos músicos fueron reportados como desaparecidos en México, un hecho que paralizó a ambos países, por lo que se está haciendo la investigación correspondiente. Fue el 22 de septiembre, cuando Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, informó a los medios que los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, mejor conocidos por sus nombres artísticos de B-King y DJ Regio Clown, fueron localizados sin vida.