Revelan a quién fueron a ver B King y Regio Clown antes de ser asesinados

Tras la gran conmoción que ha generado el hallazgo sin vida de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México, surgen nuevos detalles de la investigación que son claves para esclarecer el hecho.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Según trascendió, una conversación de WhatsApp de Jorge Luis Herrera Lemos, que es el nombre real de Regio Clown, reveló que los artistas habían ido a ver al “Comandante” antes de ser brutalmente asesinados.

¿Qué dicen los mensajes de WhatsApp de Regio Clown?

En las últimas horas se informó que Regio Clown mantuvo una conversación telefónica con su pareja antes de desaparecer. A su chica le avisó que iba a asistir a una comida junto a algunas personas y entre ellas estaba el apodado “Comandante” y un hombre llamado Mariano. Y si bien la conversación no se menciona a B King, ambos desaparecieron el mismo día y fueron hallados sin vida juntos.

Posteriormente, el artista le había reconocido a través de esta conversación a su pareja que “no confiaba en nadie”, pero que “había que hacer negocios”. A lo que ella le recomendó que asistiera “solo a lugares públicos”. Estos mensajes fueron enviados pasadas las 3 de la tarde y es la última comunicación que tuvo el artista el día de su desaparición.

¿Qué se sabe de la muerte de Regio Clown y B King?

Los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México. Luego, nadie supo de ellos hasta cuando sus cuerpos fueron encontrados sobre la Carretera Federal de México, Cuautla, en Cocotitlán.

A raíz del hallazgo han surgido varias especulaciones sobre lo que podría haber sucedido con ellos. Además, junto a los cuerpos había un mensaje narco que presuntamente estaría escrito por el cárter de La Familia Michoacana.

Lo que se sabe hasta ahora es que después de comunicar que tenían planeado almorzar con algunas personas, simplemente desaparecieron y desde ese momento se realizó la denuncia para dar con ellos. El caso está siendo investigado para dar con los autores de este doble homicidio de los reconocidos músicos colombianos.