Marianne Gonzaga publica su primer video tras salir de la cárcel. “No quiero que me idealicen”

A un mes de haber salido de la cárcel, Marianne Gonzaga publicó un nuevo video en TikTok y explicó su decisión de regresar a las redes sociales. Antes del incidente en que apuñaló en múltiples ocasiones a la modelo Valentina Gilabert, se desempeñaba como influencer e incluso ya hacía colaboraciones con marcas.

Ahora, la joven de 17 años dio a conocer que el contenido que decida subir tendrá un propósito muy distinto.

EXCLUSIVA: Marianne Gonzaga habla por primera vez sobre por qué agredió a Valentina Gilabert. “No voy a justificar” [VIDEO] Marianne Gonzaga rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando, tras ser liberada por su agresión en contra de Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga dice que ya no usará las redes sociales “para aparentar”

En su primer video, Marianne Gonzaga explicó que a partir de ahora lo que decida subir a redes sociales estará enfocado en relatar su proceso para crecer como persona, además de demostrar que las acciones tienen consecuencias, que muchas personas pueden resultar afectadas y que la vida puede cambiar completamente de un momento a otro.

#mariannegonzaga ♬ sonido original - Marianne @mariannerc Hoy entiendo que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él. Esta segunda oportunidad que tengo en la vida no la pienso desperdiciar. Estoy trabajando en mí, buscando ayuda profesional y construyendo un camino distinto, por Emma y por mí. Porque el verdadero cambio empieza desde adentro del 🫀. #mariannerc

“Lo voy a retomar con otro propósito que no sea aparentar, normalizar, justificar”, dijo la joven. Su esperanza es transformar algo doloroso en una lección.

Marianne dejó muy claro que no quiere que su caso se normalice o se justifique. “Si decido contar este proceso es porque sé que hay gente que me ve como una influencia, sí tengo seguidores que me siguen apoyando, yo no quiero que me idealicen”.

La joven defendió su libertad de usar redes sociales y retomar las cosas que le gustan, como los deportes. “No tengo por qué detener mi vida”, dijo. También declaró que no busca aprobación ni ‘likes’.

“Aprendí a la fuerza que no puedo vivir dependiendo de la opinión de los demás. Al final solamente yo sé lo que viví, lo que enfrenté, lo que pasé, lo que aprendí y lo que todo esto a mí me dejó”

Sin embargo, también quiso enfatizar que “las segundas oportunidades sí existen” y que cada quién decide cómo aprovecharlas. En su caso, la razón para crecer y reconstruirse es su pequeña hija, Emma. “Ojalá prontamente pueda volver a tenerla”.

La opinión está dividida en la sección de comentarios. Hay personas que defienden el derecho de Marianne Gonzaga a retomar su vida y seguir en redes porque no está prohibido en su régimen de libertad bajo custodia. También hay quienes se oponen a que Marianne regrese al foco público y opinan que hay celebridades “canceladas” por “mucho menos”.