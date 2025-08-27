¿Qué dijo Mayela Laguna sobre los rumores de su amorío con un periodista de espectáculos?

El mundo del espectáculo en México sigue revolucionado luego de que la mediática Mayela Laguna expusiera en sus redes sociales haber tenido un amorío con el conductor Gustavo Adolfo Infante. Ahora, volvió a utilizar las plataformas digitales para redoblar la apuesta.

Mayela Laguna no deja de estar en el centro de la polémica en México, y es que a los escándalos con la familia Pinal se ha sumado uno que involucra al reconocido presentador televisivo. Los medios de comunicación se han hecho eco de sus reiteradas polémicas, mientras que muchos no creen en la mayoría de sus afirmaciones.

¿Mayela Laguna confirmó su amorío con Gustavo Adolfo Infante?

Fue a mediados de agosto cuando Mayela Laguna, de 40 años, expuso que había sido amante de Gustavo Adolfo Infante, de 60 años de edad. Según reveló en aquel momento, ambos se veían en el departamento de soltero del presentador.

La situación no tardó en tomar estado público y se convirtió rápidamente en una gran polémica que ha dado mucho de qué hablar. No solo los medios lo han difundido, sino que en las redes sociales el debate sigue escalando entre quienes creen en sus dichos y quienes afirman que se trata de mentiras.

¿Qué dijo ahora Mayela Laguna tras el escándalo?

Al escándalo iniciado con la afirmación de haber tenido un amorío con Gustavo Adolfo Infante, Mayela Laguna le sumó un nuevo capítulo a la historia. A través de una historia publicada en su cuenta personal de la red social Instagram, la mediática expresó tener pruebas de todo lo manifestado.

“Qué bonito se siente que te difamen y tengas por todos los medios como comprobar que es mentira. Llegó mi momento, por fin”, sentenció Mayela Laguna en relación a las publicaciones que señalan que los rumores que dispersó son falsos. Al respecto, el propio Gustavo Adolfo Infante se encargó de decir que se trata de una mentira.