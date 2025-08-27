Omar Chaparro envía mensaje a su esposa tras infidelidad

El comediante mexicano, Omar Chaparro, se encuentra en el ojo del huracán, desde que en un programa reconocido se dio a conocer la supuesta infidelidad, hechos que su esposa comentó durante una entrevista, causando revuelo entre los internautas.

Tras todo el escándalo, el actor deja un mensaje a su pareja sobre el chisme. Para que no te pierdas de los detalles al respecto, te compartiremos toda la información que se sabe hasta el momento. Un rumor intenso que tiene a todos atentos.

¿Quién es la pareja actual de Omar Chaparro?

Omar Chaparro se encuentra casado con Lucy Ruiz, conocida como La Mojarrita, con quien mantiene un matrimonio desde el 2001, formando una familia con sus 3 hijos. Desde los inicios se les ha visto muy juntos al respecto, quienes en sus redes sociales no dejaban pasar ningún momento para demostrar el cariño y afecto que se tienen entre ellos.

Sin embargo, todo dará un giro de 360 grados. La esposa del comediante, destapó una infidelidad mientras se hacía la grabación de una película, detalles que compartió en un pódcast, explicando que su pareja había salido con otra mujer. Aunque fue algo que la pareja dejó en el pasado, la actriz mencionó que en ese momento se sintió terrible por la infidelidad.

¿Qué mensaje envió Omar Chaparro a su esposa tras infidelidad?

El fuerte chisme de la infidelidad de Omar Chaparro a su esposa, ahora es bien sabido por todos. Aunque parece que la relación sigue estable, el actor no dejó pasar el momento para mandar un mensaje a su pareja en sus redes sociales que dice lo siguiente:

“Felices 24 años de casados. No tenía ni la menor idea de cómo poder llamar tu atención, tu con esa sonrisa y yo contrata prisa de poder ganarme tu corazón, sin pensarla dos veces me arme de valor aquel día, no te dije mi nombre, te dije soy Sagitario y voy a ser el amor de tu vida.”

Incluso, en el mismo mensaje a su pareja, explica que agradece a Dios porque ella pueda portar su apellido y se siente bendecido por poder despertar a su lado. Además, de esperar que en sus próximas vidas puedan reunirse.

Un mensaje que deja en claro su gran amor. Sin embargo, el reconocido actor, no ha dado comentarios o un comunicado oficial donde pronuncie su postura sobre el fuerte chisme que se ha difundido en los medios de comunicación.