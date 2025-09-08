Michelle Renaud y Matías Novoa hacen crecer su familia; presumen segundo embarazo

Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron que su familia está en proceso de crecimiento tras el primer año de Milo el pasado mes de junio. A través de redes sociales, la pareja de actores dio a conocer que esperan a su segundo hijo juntos. Cabe mencionar que ambos ya tenían descendientes antes de juntarse: ella es mamá de Marcelo, de 8 años, mientras que él es padre de Axel, de 14.

En la publicación de Instagram en donde se dio a conocer la noticia, se muestra una serie de fotografías desde Londres en las que se deja ver ‘la pancita’ de la actriz. Hasta el momento se desconoce cuál podría ser una fecha tentativa de la llegada del segundo hijo de Michelle y Matías pues no se tiene registro en qué etapa del embarazo se encuentra.

Renaud reposteó la publicación en sus stories acompañado de un breve mensaje en el que reconoció que ser madre ha sido de lo mejor que le ha pasado. “Nada más hermoso en este mundo que ser mamá ¡Y con un hombre hermoso más!”, escribió.

Esta es la historia de amor de Michelle Renaud y Matías Novoa

La mexicana y el chileno se conocieron en 2021durante el rodaje de la película ‘Doblemente embarazada 2', posteriormente protagonizaron una telenovela, hecho que marcó el futuro de ambos. “Tuvimos mucha química y siempre estábamos pendientes uno del otro, siempre le mandaba mensajitos: ¿Cómo estás, Mich? Te extraño… Y hasta ese día que empezamos a salir ya no nos separamos más”, contó Matías en una entrevista. Un año después confirmaron su noviazgo. Para 2023, sellaron su amor pasando por el altar.

De la boda entre Michelle Renaud y Matías Novoa se tiene poca información, pues se trató de una ceremonia íntima en donde estuvieron acompañados de familia y amigos, entre los que figuraron Altair Jarabo, Raquel Garza, Emmanuel Palomares, por mencionar algunos.