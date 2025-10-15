Muere cantante tras combatir una dura enfermedad: ¿de quién se trata?

Las notas musicales se han teñido de luto tras la confirmación de la muerte del cantante D’Angelo. El estadounidense, destacado por su impronta en el R&B y ganador del premio Grammy, padecía cáncer de páncreas y llevaba dos semanas en cuidados paliativos en Nueva York.

D’Angelo tenía 51 años de edad y una trayectoria que había forjado a base de sacrificio y con su talento como estandarte. Fue su familia la encargada de informar la triste noticia de su muerte y ahora las redes sociales se inundan con fotografías de él y mensajes de afecto.

¿Cuándo murió D’Angelo?

Fue este martes 14 de octubre cuando la familia del compositor D’Angelo utilizó las redes sociales para confirmar su fallecimiento. “Después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos rompe el corazón anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa y parte de esta vida hoy”, comunicaron.

En este marco, se confirmó que el cantante padecía cáncer de páncreas y llevaba varios meses internado. Sin embargo, en las últimas dos semanas D’Angelo estaba con cuidados paliativos por lo que su lucha contra esta dura enfermedad mantuvo en vilo a sus seres queridos.

¿Quién era D’Angelo?

Tras confirmarse la muerte del artista norteamericano, su familia y seguidores no han dudado en dejar sus muestras de dolor y destacar su talento como artista y su calidad como persona. Su círculo íntimo lo catalogó como la “estrella brillante de nuestra familia” y remarcó el legado que dejó con su “extraordinaria música”.

En las redes sociales, quienes se están despidiendo de D’Angelo recuerdan que su salto a la fama se produjo en 1995 al lanzar su álbum “Brown Sugar”. En este se incluía la canción “Lady” con la que el artista recibió varias nominaciones al premio Grammy.

En 2000 su nombre escaló aún más en el ambiente de la música internacional al ganar el premio Grammy con el sencillo “How it Feel”. Su carrera siempre fue en ascenso y quienes lo conocieron han destacado de D’Angelo que sus inicios en la música se dieron cuando era solo un niño y tocaba el piano en una iglesia en donde su padre oficiaba como ministro pentecostal.