Así surgió “Bájame el tonito”, la frase más icónica de La Granja Chile que se volvió viral

El reality show La Granja llegó a Chile en el 2005 y de inmediato se convirtió en todo un bombazo para la TV latinoamericana, sobre todo porque los concursantes se enfrascaron en pleitos que todavía son recordados: ¡de ahí surgió la frase “Bájame el tonito” que puedes ver impresa hasta en camisetas!

¿Por qué la frase “Bájame el tonito” es tan popular?

El encierro, los trabajos campestres y los agotadores retos de La Granja Chile que seguramente veremos en la versión mexicana de La Granja VIP ocasionaron que el lado animal de los concursantes saliera a la luz en más de una vez, pero el pleito que la mayoría de los internautas recuerdan fue el que surgió entre Gloria Cortés y Victoria “Vicky” Lissidini.

En aquella ocasión, ambas granjeras que incursionaron en la televisión chilena gracias a La Granja se involucraron en un agarrón épico en plena cocina enfrente de varios compañeros en donde los insultos y las indirectas pronto avanzaron a los gritos:

"¡Bájame el tonito, bájame el tonito”, le dijo Gloria a Vicky en varias ocasiones durante el encontronazo que mantuvo en vilo a todos los televidentes, sobre todo porque Vicky se metió directamente con la familia de su compañera... ¡la tensión estuvo al máximo en la casona de La Granja Chile!

Lo que se perfilaba para ser una frase más se convirtió en un hitazo viral que, 20 años después, los fans se niegan a olvidar: ¡Gloria Cortés y Victoria Lissidini se dedicaron a otros proyecto, pero su participación en La Granja Chile las marcó para siempre gracias a esa pelea!

Vicky Lissidini, de hecho, se puso nostálgica y a finales de julio posó con una playera estampada con la frase “Bájame el tonito”, palabras soltadas al calor de la furia que lograron superar el paso del tiempo: ¿qué opinas, nuestras celebridades de La Granja VIP México también soltarán palabras icónicas o sólo van a posar con el overol?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?