Hija trans de Elon Musk debuta en la Semana de la Moda de Nueva York con 4 diseñadores

Poco se sabía de la vida personal de Elon Musk después de su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) el pasado mes de mayo, pero no fue hasta la llegada de la Semana de la Moda en Nueva York, Estados Unidos que se reveló que su hija trans, Vivian Wilson, incursionó en el modelaje junto con 4 marcas diferentes.

Crédito: Instagram@vivllainous

La joven de 21 años, quien se distanció y quito el apellido de su padre, participó en el evento de moda más importante de la Gran Manzana el pasado viernes 12 de septiembre, en la pasarela del diseñador Alexis Bittar, que escenificó un concurso de belleza en el que cada modelo representaba a un estado de Estados Unidos de los que han aplicado políticas restrictivas para la comunidad trans.

Durante el pasado domingo, Wilson desfiló con una falda y un jersey de punto, en blanco y talla grande, para el diseñador Prabal Gurung, quien tituló su colección ‘Ángeles en Estados Unidos’. Este lunes participó en dos pasarelas: la primera, de la marca Chris Habana, con un vestido transgresor hecho de cadenas metálicas, y la segunda, para Dauphinette, con un vestido abullonado blanco y adornos de escarabajos por todo el cuerpo.

Esto se sabe de la relación entre Elon Musk y su hija trans

El mundo conoció a Vivian Jenna Wilson en 2022, cuando solicitó a un juez un cambio de nombre, hecho que expuso su identidad de género y la adopción del apellido de su madre, la escritora Justine Wilson, primera esposa de Musk, revelando que quería cortar todo vínculo con el empresario.

El año pasado, cuando Elon Musk estaba en el ojo de la prensa internacional por su cercanía con el entonces candidato Donald Trump, aseguró que Xavier, nombre con el que era llamada Vivian antes de su transición, ‘no era chica’, sino que ‘nació gay y un poco autista’, no obstante, indicó que lo había perdido debido ‘al virus mental woke (ideología progresista)’.

