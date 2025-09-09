Novia de Xava Drago confirma problemas por la herencia del músico

Sin dudas la muerte de Xava Drago provocó un gran dolor en su familia y el duelo aún sigue latente. En medio de la tristeza ha surgido un conflicto entre su novia y madre de su hija, Ela Corez, y la familia debido a la herencia.

La pareja del vocalista de CODA manifestó en una entrevista que está atravesando un proceso legal contra la familia del fallecido. Además aseguró que Drago las dejó protegidas tanto a ella como a su hija Sofía.

“Él dejó todo arreglado, pero son muchas cosas de Xava que no se están respetando por parte de su familia”, expuso la actriz en una entrevista de acuerdo al medio El Heraldo.

¿Qué ocurrirá con la herencia de Xava Drago?

Ela Corez manifestó que los problemas surgieron luego de la muerte de Xava Drago, quien falleció el 21 de agosto. El músico perdió la batalla contra el cáncer de estómago.

De acuerdo a la versión de la fotógrafa, Drago había dicho que todo se repartiría en partes iguales a sus hijas, de esta manera se solicitó que se abriera el testamento, a fin de evitar problemas con la familia del fallecido artista. Sin embargo, dio a conocer que aún no se abre el testamento y desconoce cuándo se abrirá.

“Todo va de acuerdo con el testamento, que aún no se ha abierto. No sé para cuándo sea. Tengo conocimiento de lo que se viene porque el mismo Xava me lo dijo. Todo eso les toca por partes iguales a sus hijas. Cuento esto porque no ha de tardar en explotar la bomba. Yo soy quien solicita la apertura del testamento. Hubo algunos hechos que no estuvieron bien y requiero de ese documento para hacer válido lo que dice ahí”.

¿Cuáles son los problemas que tiene Corez con la familia de Xava Drago?

En la entrevista, Ela dijo que “por el momento no puedo hablar más al respecto”. De esta manera queda evidenciado el conflicto legal con la familia de Xava y además en su momento la fotógrafa había manifestado que desde que iniciaron su relación todo fue complicado con la familia,

“No puedo hablar mucho por tener unos procesos legales porque hay disputas familiares. No estaban de acuerdo con que yo estuviera con él. En un principio, con su mamá hubo malentendidos que jamás entendimos”, destacó Corez.