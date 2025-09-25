Hospitalizan de emergencia al hijo de Eduin Caz: ¿cuál es su estado?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al exponer una situación familiar que lo tuvo con mucho nerviosismo. El cantante compartió fotografías tras la operación de urgencia a la que fue sometido su hijo y agradeció que todo saliera bien.

Eduin Caz confesó que en borracheras han surgido nuevos temas [VIDEO] En su paso por la alfombra roja del evento donde fue reconocido como compositor del año, Eduin Caz nos platicó sobre este gran logro profesional.

El artista tuvo que suspender algunos compromisos laborales para poder acompañar a su hijo en su internación, motivo por el cual pidió disculpas públicamente. Eduin Caz recibió, como siempre, el afecto de sus seguidores y buenos deseos para la pronta recuperación de su hijo.

¿Qué detalles brindó Eduin Caz?

Lo que se sabe sobre la internación de Eduin Gerardo, hijo mayor de Eduin Caz, fue dado a conocer por el propio artista a través de sus redes sociales. Fue en su cuenta oficial de Instagram en donde el cantante compartió dos fotografías en donde se ve al pequeño en una cama de hospital.

“Gracias a Dios todo bien en la cirugía. Una disculpa por el retraso y no llegar a los ensayos. Ahora si ahí les voy Premios Juventud. Ama prende la tele a las 5 pm”, escribió Eduin Caz en el posteo en donde se observan flores y un gran muñeco que al artista entregó a su hijo tras la operación.

¿Qué le pasó al hijo de Eduin Caz?

El posteo de Eduin Caz no añade mayores detalles sobre los motivos por los que su hijo mayor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Además, Jhonny Caz, hermano del cantante, también se expresó al respecto en redes sociales pero solo para señalar: “Primero lo primero, Gad mi yayo ya está bien y acá te estamos esperando en Panamá”.

Por lo tanto, se desconocen los motivos por los que Eduin Gerardo fue internado pero, al igual que su padre, los fanáticos de Grupo Firme se alegraron de que todo haya salido bien. Los likes y comentarios positivos no han dejado de incrementarse tras el posteo realizado por Eduin Caz.