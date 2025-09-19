Esto es lo que piden los abogados de Isabella Ladera a Beéle por el video filtrado: ‘Contundente’

La batalla de Isabella Ladera y Beéle ya pasó a lo legal, después de que la modelo venezolana interpuso una denuncia hacia su expareja por presuntamente haber difundido un video de dos partes que los muestra compartiendo un momento íntimo.

De acuerdo con un comunicado emitido por su equipo legal, Isabella busca una reparación de la vergüenza, humillación y angustia mental que sufre a partir de la publicación de sus asuntos y actividades privadas. Además, se argumenta una invasión a la privacidad, acoso sexual cibernético y negligencia.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera denunció a Beéle por su presunta responsabilidad en la divulgación de contenido íntimo que la involucra

A la par de estos señalamientos, Ladera solicitó una indemnización de 50 mil dólares, cifra que considera que fue superada con crecer por todo lo que la ha hecho pasar este acto.

El caso podría respaldarse en la ley “Take It Down Act” aplicable en Estados Unidos, que tipifica como delito federal la publicación o intimidación con la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de las personas involucradas.

Estas serían las verdaderas intenciones de Isabella Ladera tras denunciar a Beéle por el video filtrado

Los abogados de la creadora de contenido conversaron con The Times y mencionaron que la demanda por el video de Isabella Ladera contra Beéle busca enviar un mensaje contundente sobre el hecho de que publicar contenido privado tiene consecuencias legales graves. Hasta el momento no se ha dado a conocer si ya hay fecha para empezar el juicio o si se buscará una conciliación previa.

¿Por qué Isabella Ladera demandó a Beéle?

Los argumentos de Isabella Ladera para emprender acciones legales en contra de su expareja se remontarían a mayo de 2024, ya que, según Los Angeles Times, fue la fecha en la que supuestamente Beéle se negó a borrar los videos que tomaron durante sus encuentros íntimos con Isabella Ladera. Por lo que en un primer comunicado señaló que él era el único que tenía acceso a las imágenes.

Al respecto, el cantante colombiano negó cualquier responsabilidad en este acto y manifestó que también tomaría medidas hacia quienes estuvieran detrás de esta vulneración a su intimidad. Tras confirmarse la denuncia a su nombre, Brandon de Jesús López Orozco, su nombre real, ha guardado absoluto silencio y solo subió un video en el que aparece totalmente despreocupado en la playa.