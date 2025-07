Esto pasará con Fofo Márquez después de haber revelado presuntos abusos y malos tratos en prisión

Rodolfo Márquez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Fofo Márquez, se encuentra recluido en el Penal de Barrientos, cumpliendo una sentencia de 17 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio en contra de Edith “N”.

Sin embargo, recientemente el nombre del influencer se volvió tendencia gracias al youtuber español Juan Carlos Domingo “Dominguero”, quien publicó en su canal de YouTube una presunta llamada que tuvo que Fofo Márquez desde la cárcel.

¿Qué dijo Fofo Márquez en la llamada?

Aunque la veracidad y autenticidad de la llamada no ha sido confirmada por la familia del influencer ni por sus abogados, las presuntas declaraciones de Fofo Márquez desde prisión generaron un gran desconcierto.

En el video, “Dominguero” difundió una conversación que sostuvo con Fofo, luego de una fotografía que circuló hace días donde aparecía el influencer durmiendo plácidamente en su cama.

Durante la llamada, Fofo Márquez dijo: “Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto” y denunció la serie de maltratos y abusos que ha sufrido en el Penal de Barrientos.

“Me han torturado mucho, me han extorsionado mucho, he vivido lo peor de la vida, quiero mi vida de antes”, declaró y aseguró que primero le exigieron dos millones de pesos como extorsión y luego subió a cinco: “Me dejaron colgado, sin bóxers ni nada, encuerado, me estuvieron golpeando”.

¿Le zafaron el hombro a Fofo Márquez? El influencer también declaró que “me zafaron el hombro… no entran fisioterapeutas aquí, estoy lastimado”.

¿Está arrepentido de haber golpeado a Edith “N”?

Durante la presunta llamada, Fofo Márquez admitió su culpabilidad y se dijo arrepentido por haber golpeado a Edith “N” en febrero de 2024: “No estuvo bien lo que hice con la señora, pero no es para tanto… me están acusando de tentativa de feminicidio, son unas lesiones”. (Mira el video completo)

¿Qué pasará con Fofo Márquez?

Como mencionamos anteriormente, se desconoce la veracidad del audio, además de que ni las autoridades penitenciarias ni la defensa legal del influencer se han pronunciado al respecto.