Anna Ferro sigue peleando la herencia de Fernando del Solar con Ingrid Coronado

Han pasado casi tres años del fallecimiento de Fernando del Solar , uno de los conductores más carismáticos de la televisión mexicana. Sin embargo, el pleito legal entre Anna Ferro , su viuda, a Ingrid Coronado no cesa, ya que la maestra de yoga dice tener derechos sobre un inmueble ubicado en Cuernavaca, Morelos.

¿Por qué surgió el conflicto? El conflicto entre Anna Ferro e Ingrid Coronado se desató por un departamento ubicado en Cuernavaca y en el que Fernando del Solar pasó sus últimos días de vida antes de fallecer a causa de una neumonía.

Mientras Anna Ferro asegura que el departamento se lo heredó Fernando del Solar en vida, Ingrid Coronado asevera que el inmueble los compró junto al finado conductor cuando todavía eran pareja y forma parte de un fideicomiso para sus hijos, Luciano y Paolo.

¿Qué dijo Anna Ferro al respeco?

Durante un encuentro con diversos medios a su salida del Juzgado de lo Familiar en la Ciudad de México, Anna Ferro fue cuestionada sobre los avances del proceso legal que sostiene con Ingrid Coronado y reveló que no existe “buena voluntad” por parte de la conductora y escritora.

“Mira, todo eso lo lleva la abogada Mariana Gutiérrez, en estos momentos seguimos estando en espera de que sea notificada, y bueno, nada más, está viendo movimientos, no se los puedo decir chicos, pero esta audiencia no fue para la señora Coronado”, explicó Ferro sobre su presencia en dicho lugar.

“Sigue la situación igual, ha habido alguno que otro movimiento que se ha presentado en el domicilio porque, pues bueno, si ustedes lo saben, también hay un departamento a nombre de sus hijos, el más pequeñito, entonces, pues es eso, o sea, ha habido movimientos apenas, pero nada de algún acuerdo o algo así, ninguno”, añadió.

¿Anna Ferro está dispuesta a llegar a un arreglo?

La coach de vida se dijo dispuesta a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado para acabar con el proceso y señaló que no ha tenido contacto con los hijos de Fer del Solar. “Ninguna visita con los hijos, ninguna comunicación, acuerdo, pues estaría padre tener un acuerdo”.

Por último, aseguró que hará todo lo posible porque se cumpla la última voluntad de Fernando del Solar. “Bueno, pues también a mí me ampara la ley, porque yo también tengo documentos que me están amparando, tanto a mí como a mi hija Francesca, porque si ella está amparando a sus hijos, yo también tengo a unos hijos y también por mi parte de la familia de Fer, soy su esposa legítima, entonces ahorita la viudez y todo, pero es la decisión de Fer, Fer decidió eso, no es algo que yo estoy queriendo hacer, no hay forma de que yo pueda hacer algo legal, si yo no tuviera los documentos”.