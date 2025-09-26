Revelan fotos de Débora Estrella antes del accidente que le costó la vida

Hace unos cuantos días, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Débora Estrella, una conductora que se ganó el corazón del público, por lo que su inesperada partida dejó a más de una persona sin palabras.

Sin embargo, desde que se dio a conocer su partida muchos compañeros y amigos del medio, no dudaron en compartir algunos de los momentos que vivieron con la conductora, una de estas fue Pamela Longoria, quien le dedicó unas hermosas palabras para despedirla de la mejor forma.

Así despedimos a Débora Estrella, quien tuvo paso por Hechos AM TV Azteca [VIDEO] Así despedimos a Débora Estrella, quien comenzó su carrera en televisión presentando el clima y que, con base en dedicación y esfuerzo, llegó a ser titular de otros espacios.

Así despidieron a Débora Estrella con fotos

Por medio de varias fotografías y videos jamás antes vistos, los cuales fueron compartidos a través de su cuenta oficial de Instagram su entrañable amiga, quien compartió unas capturas de pantalla en donde se mostraba la conversación que tenían, donde las dos se demostraban el gran apoyo que se daban y todo lo que se querían.

Uno de los mensajes que más llamó la atención, fue el que se enviaron antes de que sucediera el accidente, donde Débora Estrella perdió la vida.

Mamita, te voy a extrañar. Disfruta muchísimo. Come y compra mucho

También, Pamela compartió aquella ocasión en que su amiga dio un discurso en su boda, pero eso no es todo, compartió imágenes en donde se mostraban muy felices. Además, realizó un video con los mejores momentos de su amiga y como disfrutaban de juntas.

Finalmente, compartió una carta en donde detalló lo difícil que ha sido esto para ella.