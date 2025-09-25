Fiscalía desmiente importante dato sobre el caso Débora Estrella, la periodista que murió en accidente aéreo

La tarde del sábado 20 de septiembre, se confirmó la muerte de Débora Estrella en un accidente aéreo que se produjo cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó. Las primeras versiones no oficiales de este hecho mencionaron la posibilidad de que ella misma estuviera conduciendo antes de caer, pero con el rumbo de las investigaciones dicho escenario cambió.

Así lo dio a conocer Javier Flores, de la Fiscalía de Nuevo León, quien señaló que la periodista no era la piloto a cargo de este vuelo.

Instagram / @deboraestrella, LinkedIn Esto se sabe sobre el accidente aéreo donde murieron Débora Estrella y Bryan Ballesteros

De acuerdo con los dichos de la autoridad, durante un breve encuentro con medios de comunicación, entre los que estuvo Fuerza Informativa Azteca (FIA), la trayectoria era dirigida por Bryan Ballesteros, el oficial a cargo de la aeronave.

“Se están realizando las diligencias necesarias y se dará aviso al Ministerio Público Federal. El piloto era el señor”, mencionó el fiscal del estado.

¿Por qué se desplomó la avioneta de Débora Estrella?

Respecto a las causas que habrían propiciado que la avioneta perdiera el rumbo y terminara cayendo en el territorio del municipio de García, Javier Flores explicó que de momento no tienen versiones oficiales. La razón de este desconocimiento sería que por el tipo de avión accidentado, no se cuenta con cajas negras que pudieran contener información de utilidad.

“No hay cajas negras hasta donde tengo conocimiento en este tipo de aeronaves, pero sí hay bastantes videos”, señaló, reiterando que en los próximos días deberían tener novedades para esclarecer este lamentable incidente.

(Instagram @deboraestrella) Las primeras indagaciones sobre la avioneta de Débora Estrella señalaron que no tenía caja negra

Por otra parte, la Fiscalía de Nuevo León estaría ya en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica, que primordialmente analizará si existió comunicación entre el piloto y las torres de control para informar de algún desperfecto o problema en el vuelo.

¿Débora Estrella sabía manejar aviones?

Cabe recordar que una de las razones por las que se dijo que Débora Estrella iba como piloto al momento de que su avioneta se desplomara, es porque la conductora llevaba tiempo tomando clases para realizar estas tareas.

De modo que se creyó que al momento de este vuelo, se encontraba en una lección privada con Bryan Ballesteros, quien contaba con experiencia en aerolíneas comerciales.