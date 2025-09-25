Débora Estrella tenía una afición que muy pocos conocían y nunca la escondió: “Cambió mi vida”

La muerte de Débora Estrella sigue conmocionando a sus seguidores. Y es que muchos la recuerdan como una persona que vivía al máximo y siempre buscaba cómo seguir aprendiendo. Es por esto que además de su labor en los noticieros, la querida conductora solía aprovechar cada oportunidad que se le presentaba para practicar nuevas habilidades que terminaba convirtiendo en sus aficiones.

Prueba de ello, es que aunado a las clases de pilotaje que presuntamente estaba tomando al momento del accidente aéreo que sufrió, la conductora también era fiel amante del mundo ecuestre. Por lo que con frecuencia asistía a jornadas de equitación en las que realizaba minuciosas cabalgatas supervisadas.

Instagram / @deboraestrella Débora Estrella era amante de los caballos y la equitación

¿Por qué Débora Estrella amaba la equitación?

De acuerdo con lo que la periodista solía compartir en sus redes sociales, su gusto por los caballos era tan grande, que incluso se inscribió a un prestigioso club ecuestre en Monterrey, ciudad de la que era originaria y donde radicó hasta el día de su muerte.

Y su pasión por este deporte fue creciendo al grado de que comenzó a describirse como una “horse girl”, haciendo referencia a las mujeres dedicadas a las actividades ecuestres.

Instagram / @yellowstonece.oficial El club ecuestre al que pertenecía Débora Estrella lamentó su muerte

Asimismo, la institución constantemente presumía el talento de Débora Estrella para montar a caballo como toda una experta, en especial cuando se proponía participar en competencias internas. Y tras el terrible accidente de avión en el que perdió la vida el pasado 20 de septiembre, se unieron a las condolencias para su familia y seres queridos.

¿Qué estudió Débora Estrella?

Luego de que se confirmara el lamentable fallecimiento de Débora Estrella a los 43 años, surgió cierta curiosidad por conocer más de la profesional que durante años se encargó de dar las noticias más relevantes del momento. Sobre su trayectoria académica, la información disponible indica que cursó la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Así despedimos a Débora Estrella, quien tuvo paso por Hechos AM TV Azteca [VIDEO] Así despedimos a Débora Estrella, quien comenzó su carrera en televisión presentando el clima y que, con base en dedicación y esfuerzo, llegó a ser titular de otros espacios.

Sin embargo, al poco tiempo de egresar, se habría dado cuenta de que quería dedicarse a la comunicación, por lo que comenzó con pequeñas participaciones en una televisora local.

Posteriormente, incursionó en la conducción como la encargada del clima, hasta que finalmente se consolidó como presentadora estelar de diversos espacios informativos, incluyendo TV Azteca.