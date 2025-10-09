Rey Grupero desenmascara a Lupillo Rivera y exhibe si tuvo una relación con Belinda

Lupillo Rivera ha dejado mucho para hablar luego de que publicara su libro llamado “Tragos Amargos”. En el mismo habla de su vida pero también hace hincapié en el romance que tuvo con Belinda.

¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera TV Azteca [VIDEO] Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.

Ante estos dichos es que Rey Grupero realizó una descarga contra el cantante y desmintió que haya sido real el amorío que dice haber tenido con la mexicana.

¿Qué dijo Rey Grupero sobre el romance de Lupillo Rivera con Belinda?

Rey Grupero estuvo presente en un podcast en el que habló de Lupillo Rivera y afirmó que su romance con Belinda fue totalmente falso .Además también hizo mención al famoso tatuaje que se realizó en honor a la cantante.

“Lo que yo tengo aquí es: nunca hubo nada. Yo conozco gente cercana allá que dicen que él se ilusionó y que él llegó a decirle: Mira mi tatuaje”, reveló.

De esta manera el presentador de TV, dijo que Lupillo Rivera expresó sus intensiones románticas con Belinda, pero que ella no estaba interesada.

“Le dijo yo tengo ganas de estar contigo y todo. Y ella le dijo: Fuimos a cenar, me caes bien y todo, pero ahí te ves. Que sea tu éxito. Pero no te cuelgues de las mujeres, porque Belinda ni te topa”, compartió.

Lupillo Rivera dio detalles de su romance con Belinda

En su libro Lupillo Rivera habló sobre el romance que tuvo con Belinda. Así es que dio detalles sobre momentos que pasaron juntos como cuando le preparó el desayuno.

“Una vez se me acercó una de las empleadas y me preguntó si me ofrecía algo para desayunar. Cuando le dije que sí, Beli me paró en seco y se dirigió a la sirvienta: Tienen estrictamente prohibido darle cualquier cosa a él. Lo que él pida, yo personalmente se lo voy a traer”, escribió.

Luego de esto Belinda había regresado con el desayuno completo y dijo que:

“¿Quieres algo, mi amor? Respondí yo atónito: Ah, pues sí, quería un jugo. ¿Y no tienes hambre? ¿No quieres unos huevitos? Sí, claro, mi amor, sí, claro que sí. Se fue y al rato regresó con unos huevos a la mexicana que ella misma cocinó. Un pedazo de pollo, café, tortillas, fruta cortada y un jugo de naranja”, relató.

Sobre el final de su relación, Lupillo Rivera dijo que su romance estuvo marcado por emociones y momentos muy intensos, mismos que fueron desgastando su conexión.

“Muy a mi pesar, llegó el día en que me di cuenta que con Belinda no había seguridad. Fue el principio del fin de una bonita historia de amor de los dos”, añadió.

