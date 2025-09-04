El último adiós de Giorgio Armani: así se cumplirá la voluntad del genio de la moda

Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI, falleció el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años en su casa de Milán. El ícono de la moda italiana estuvo acompañado de su familia y de su mano derecha Leo Dell’Orco, tras varios meses de complicaciones de salud que lo alejaron de los desfiles. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani en redes sociales, donde destacaron su legado y visión única.

El creador nacido en Piacenza no solo transformó la industria de la moda, también construyó un emporio basado en independencia y trabajo duro. Durante décadas, Armani defendió la idea de una elegancia atemporal que trascendió las pasarelas, inspirando a generaciones de diseñadores y dejando una huella en la cultura mundial.

¿Cuál fue el último deseo de Giorgio Armani?

El Grupo Armani confirmó que el funeral se celebrará en privado, cumpliendo con la voluntad expresa del diseñador. La ceremonia tendrá lugar del 6 al 7 de septiembre en el Armani/Teatro, en Via Bergognone 59 de Milán, y permanecerá abierta únicamente para familiares y amigos cercanos. Armani deseaba un adiós íntimo, lejos de los reflectores, en contraste con la magnitud pública de su carrera.

Su decisión también refleja la coherencia con la filosofía que mantuvo en vida: sobriedad, elegancia y discreción por encima de lo extravagante. El diseñador nunca buscó escándalos mediáticos, sino que prefirió que su trabajo hablara por él. Por eso, su despedida será un acto íntimo que simboliza la misma sobriedad con la que construyó su imperio.

¿Qué mensajes ha recibido Giorgio Armani tras su muerte?

Aunque su deseo fue un funeral privado, se espera que la Semana de la Moda de Milán rinda homenaje al diseñador en su aniversario 50 dentro de la industria. Figuras como Donatella Versace lo recordaron como un “gigante que hizo historia”, mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, destacó su elegancia y creatividad como símbolos de la mejor Italia. En redes sociales, miles de admiradores lo despiden con mensajes de gratitud y cariño.

La noticia de su muerte también reavivó conversaciones sobre su aporte al diseño contemporáneo. Armani fue pionero en simplificar la silueta masculina y femenina, apostando por líneas limpias que redefinieron el vestir en Hollywood y la alta costura. Vestir a celebridades como Richard Gere, Cate Blanchett y Michelle Pfeiffer le dio proyección global y consolidó a su marca como sinónimo de sofisticación.

