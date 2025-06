VIDEO: Así luce el rostro de Ernesto Laguardia luego de su terrible accidente en auto

En los últimos días el nombre de Ernesto Laguardia, consagrado actor mexicano, se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales. Lo anterior derivó de un importante accidente de auto que vivió, motivo por el cual recientemente compartió un video en el que se refleja cómo quedó su rostro después de vivir este acontecimiento, el cual marcó su vida en estos últimos años.

Fue así como Ernesto Laguardia reapareció en las redes sociales luego de que en los últimos días protagonizara un aparatoso accidente automovilístico. Para buena fortuna del actor, el impacto no fue relevante; sin embargo, fue suficiente para sufrir estragos, sobre todo, en su rostro. Ante ello, vale informar sobre lo que dijo en torno a esto y a los servicios de ayuda que recibió.

Así luce el rostro de Ernesto Laguardia tras accidente

A través de un par de historias en su perfil oficial de Instagram, Ernesto Laguardia compartió la forma en cómo se siente después del accidente de auto que protagonizó en días recientes. En ese sentido, detalló el agradecimiento que siente por las personas que se preocuparon por él, así como el informar que, después de un tiempo, la aseguradora sí se hizo cargo.

“Quiero agradecer a todos los que se preocupan por mí, a todos los medios de comunicación y periodistas, al ajustador que se portó muy bien. Mi aseguradora me apoyó, aunque fue un momento difícil. Gracias, me sentí muy querido, muy acompañado. Gracias a quienes me escribieron. No me queda más que agradecerles, de verdad”, comentó Ernesto Laguardia.

¿Cuál es el estado de salud de Ernesto Laguardia?

En este punto de la historia vale decir que el incidente ocurrió el pasado lunes 17 de junio, mismo que lo dejó varado durante varias horas y que hizo que mostrara su furia y desencanto al respecto. Afortunadamente para su causa y para la de sus miles de seguidores, es importante decir que Ernesto Laguardia, pese a su rostro, se encuentra en perfectas condiciones.