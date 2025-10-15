Sale a la luz video polémico de Fede Dorcaz que habría predicho su asesinato

El asesinato del modelo y cantante Fede Dorcaz sigue siendo uno de los temas más analizados en los medios de comunicación. Mientras avanza la investigación para dar con los autores materiales, salió a la luz que su homicidio podría estar relacionado con un video que el argentino había compartido en sus redes sociales.

Fede Dorcaz fue asesinado a tiros el pasado 9 de octubre, mientras se movilizaba en su camioneta por el Periférico. El joven de 29 años de edad trabajaba en su carrera como modelo y cantante, motivo por el cual había llegado a México como lugar elegido para nutrir su fama.

¿Un video sería la causa de la muerte de Fede Dorcaz?

Mientras las redes sociales y medios de comunicación siguen recordando a Fede Dorcaz y despidiéndolo con profundo dolor, su novia Mariana Ávila se mantiene firme en su pedido de justicia. La influencer venezolana ha remarcado que su novio nunca anduvo en malos pasos por lo que pide no alimentar ciertos rumores.

Sin embargo, comenzó a tener peso una situación que podría haber adelantado su asesinato. Según trascendió, el argentino había grabado un asalto en Polanco y luego colgó ese video en sus redes sociales. Apenas unos minutos después, Fede Dorcaz quitó el video por recomendación de su publicista Otto Rojas pero se estima que esto es lo que lo podría haber puesto bajo la mira de delincuentes.

¿Cómo fue asesinado Fede Dorcaz?

Mientras este trascendido gana lugar en medio de estos días en que la familia y amigos de Fede Dorcaz lo despiden, la investigación sigue su curso y no se han desprendido detalles de esta. Por ahora, solo se sabe que el cantante se movilizaba en su carro cuando fue alcanzado por los disparos.

Fede Dorcaz murió en el lugar del hecho y se constató que junto a él llevaba todas sus pertenencias por lo que, una hipótesis descarta el móvil del robo. Quienes abrieron fuego contra el argentino se habrían movilizado en motocicleta y, hasta el momento, no hay certezas sobre su identidad ni paradero.