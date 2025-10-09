Esta es la razón por la que causa preocupación Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu

Desde su separación en mayo de 2024, Christian Nodal y Cazzu siguen con litigios legales acerca de su hija Inti. La cantante argentina ha afirmado en varias oportunidades que el acuerdo de manutención sostenido por el padre de la pequeña no le parece justo y además lucha para conseguir la autorización para que la niña pueda viajar fuera de Argentina.

A estas discusiones que se mantienen vigentes y generan todo tipo de reacciones entre los seguidores de los artistas, se suma la preocupación de los fans del sonorense por el cuidado de Inti en manos de la hermana de Cazzu: Florencia Cazzuchelli.

Preocupación por el cuidado de Inti en manos de la hermana de Cazzu

Según el periodista Lucho Borrego, existiría cierta preocupación alrededor de Inti cada vez que la hermana de la cantante argentina queda a cargo como niñera cuando ella sale a trabajar. De acuerdo a lo mencionado por el comunicador en un programa de televisión, los fans de Nodal estarían preocupados por la niña de 2 años de edad.

Esto se debe al rol de cuidadora de parte de Florencia Cazzuchelli cuando su hermana se va a trabajar. “Me han mandado fotos de la hermana de Cazzu, que en algún momento ha sido babysitter, cuando ella está trabajando”, fue parte de lo que mencionó el comunicador.

“Florencia no solo ha hecho uso y abuso de sustancias como la marihuana (…) también ha puesto fotos junto a la niña en los mismos lugares donde también la está cuidando”, también mencionó en televisión. El presentador indicó que esta sustancia psicotrópica no debería estar cerca de la pequeña de 2 años.

“Quien está cuidando a un bebé, tiene que estar en pleno uso de facultades para cuidarla, para estar con ella. Esto es un llamado de alerta, no es una crítica. Los fans de Christian Nodal están preocupados por cómo se está cuidando y de qué manera están cuidando a esta niña”, sentenció también Borrego.

¿Qué sucedió con la hermana de Cazzu y el consumo de marihuana?

Durante su visita a México, la artista argentina reveló ante la prensa que su hija no había podido acompañarla y se había quedado bajo el cuidado de su madre, Mariana Quiroz, y su hermana, Florencia. Esta última ha quedado en el centro de la escena y el debate de los fans de Nodal por su consumo declarado de marihuana.

A finales de septiembre, Florencia Cazzuchelli confirmó en una transmisión en vivo de las redes sociales que consumía marihuana. También aprovechó para arremeter contra quienes la criticaban por fumar durante el live. Ante la controversia y constantes críticas desatadas, la hermana de Cazzu desapareció de las redes sociales.