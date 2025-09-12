Yailin inaugura su propia iglesia y ahora es la más viral

Las redes sociales de la dominicana Yailin La Más Viral se han revolucionado luego de que publicara una historia en donde mostró el resultado de una promesa religiosa. La cantante afirmó que erigió una iglesia personal en agradecimiento a Dios y sus seguidores han quedado sorprendidos.

Yailin La Más Viral siempre logra convertirse en noticia y es que la cantante no solo se destaca por lo que hace sobre el escenario. Su vida ha estado envuelta en escándalos desde que estuvo en pareja con Anuel AA, con quien tuvo una hija.

¿Yailin La Más Viral se aleja de los escándalos?

Yailin La Más Viral tuvo una hija con el cantante Anuel AA, luego de que este terminara su relación con la colombiana Karol G. Desde entonces, su exposición pública creció y mucho más lo hizo cuando denunció al artista de maltrato, algo que Anuel negó rotundamente.

Ahora, la dominicana ha dado un nuevo paso en su vida y con el anuncio realizado ha sorprendido a todo su fandom. Yailin La Más Viral parece estar alejándose de la vida de escándalos en la que también estuvo involucrado el rapero Tekashi 6ix9ine.

La iglesia de Yailin La Más Viral

En sus redes sociales, Yailin La Más Viral compartió una historia en donde mostraba una fotografía de un salón, con sillas acomodadas y una tarima al frente. “Le prometí a Dios que si me bendecía levantaría una iglesia en su nombre. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, escribió la artista junto a la imagen.

Yailin La Más Viral no ofreció mayores detalles sobre el funcionamiento de la iglesia y solo se limitó a agradecerle a Dios: “Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él”. La ex pareja de Anuel AA afirmó que quería “un lugar donde pueda orar tranquila, hacer donaciones para los niños y estar en paz con Dios”, por lo que sus seguidores se han visto sorprendidos con este cambio que analizan como positivo, aunque otros no creen que sea un cambio auténtico.