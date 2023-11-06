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FOTOS | Amigos de Fernando del Solar acusaron nuevamente a Anna Ferro

Personas que trabajaron con el fallecido Fernando del Solar, señalaron a la viuda de colgarse de su amigo, ¡nuevas acusaciones para Anna Ferro! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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