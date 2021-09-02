FOTOS: Ricardo Arjona y su talento que no puede pasar desapercibido.

Ricardo Arjona se volvió viral por un video en el que se encontraba tocando de modo incógnito en las calles de una gran ciudad. Muchos no lo reconocieron, a pesar de tener una gran trayectoria. Nosotros te contaremos más de él en esta galería que tenemos preparada para ti.

Ricardo nació en Guatemala, y desde una edad muy temprana tuvo interés por la música y la composición. Con tan solo 8 años, Ricardo demostró un gran talento y habilidad para tocar la guitarra, lo que ayudó a que sus estudios musicales tuvieran un gran inicio. Aunque él tuvo una actitud “rebelde” durante sus primeros años de vida, nunca perdió de vista su objetivo de volverse un gran músico.

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Ricardo Arjona siempre ha visto la música como una “vocación”, y lo ha demostrado gracias al trabajo que le ha invertido a todas sus composiciones y a todos sus proyectos musicales. Cuando cumplió 21 años tuvo su primer gran oportunidad, y pudo lanzar su primer material discográfico.

Desafortunadamente, este material no tuvo mucho éxito entre el público, y esto hizo que Ricardo replanteara la idea de hacer musica de manera profesional. Él comenzó a trabajar en diversos oficios y lugares: se convirtió en un profesor de universidad e incluso llegó a ser seleccionado nacional del equipo de baloncesto.

Aunque Ricardo se trató de alejar de la música, siempre tuvo inclinación hacía ella, y nunca pudo dejar de pensar en seguir componiendo temas al lado de su guitarra.

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Él regresó al estudio decidido a hacer más música, y es en este nuevo intento que su carrera despega con un gran éxito y aceptación por parte de los críticos y de el público en general.

Gracias a su trayectoria, Ricardo Arjona se ha consagrado como uno de los compositores y músicos latinos más importantes, y su carrera es una de las más exitosas que hay en la música en español.