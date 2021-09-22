FOTOS: Camila Sodi y las acusaciones en contra de su ex Diego Luna.

Camila Sodi es una de las actrices más exitosas de nuestro país, y ella ha podido dar su punto de vista acerca de las acusaciones que se han realizado en contra de su exesposo, Diego Luna, y el también actor Gael García Bernal. Te contaremos todo lo que ha sucedido en esta galería que tenemos preparada para ti.

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¿QUIÉN ES CAMILA SODI?

Camila Sodi es una actriz, modelo y cantante mexicana que ha obtenido su fama gracias a sus participaciones en las telenovelas y películas más importantes de la época moderna en nuestro país. Ella cuenta con una de las carreras más largas del mundo del espectáculo en México, y con su talento, se ha podido abrir paso entre sus compañeros para protagonizar los proyectos que han sido un éxito en taquilla, entre los críticos y entre el público. Ella estuvo casada con el también actor Diego Luna desde el 2007, y terminaron su relación en el 2016. Cuando estuvieron juntos pudieron tener dos hijos llamadas Jerónimo y Fiona.

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¿QUÉ PASÓ CON DIEGO LUNA Y GAEL GARCÍA BERNAL?

Diego Luna y Gael García fundaron hace algunos años la asociación civil llamada “Ambulante”. Días atrás, han surgido algunos rumores y acusaciones por desvió de fondos por parte de un partido político, y muchos aseguran que los dos actores han sido beneficiados directamente de este acto delictivo. La asociación ha publicado diferentes comunicados aclarando que los fondos recibidos son exclusivamente para sus operaciones, y que ni Diego Luna ni Gael García han sido beneficiados de esto.

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¿CUÁL ES LA OPINIÓN QUE TIENE CAMILA SODI?

Camila Sodi ha defendido a su exesposo, Diego Luna, al escuchar estas acusaciones y descalificó los señalamientos con su asociación civil “Ambulante” por el desvío de fondos. Camila Sodi también nos dijo que la gente sabe la realidad acerca de Diego Luna y Gael García, y que estas acusaciones que han surgido en contra de ambos actores no han sido otra cosa más que chismes.