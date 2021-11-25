FOTOS | Todo lo que ha pasado con Ninel Conde y su hijo Emmanuel.

Todo lo que ha pasado con Ninel Conde y su hijo Emmanuel

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Todo lo que ha pasado con Ninel Conde y su hijo Emmanuel

Ninel Conde ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por sus declaraciones acerca de no perder la esperanza y poder estar nuevamente con su hijo pronto. Las cosas han dado un interesante giro y Giovanni Medina confirmó días después que una reunión estaba por suceder entre la cantante y su hijo.

Nosotros tuvimos todos los detalles de lo que ha sucedido desde entonces y te contaremos más de este famoso caso en esta galería que tenemos preparada para ti.

Mira todas las fotografías aquí.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Ninel Conde y Giovanni Medina han tenido una historia bastante caótica entre los dos. Comenzaron su relación en el 2013 y un año más tarde tuvieron a su hijo, Emmanuel. Después de 3 años, las peleas comenzaron entre los dos. Ninel Conde denunció en repetidas ocasiones a Giovanni Medina por supuesta violencia y agresiones en su contra, con muchas pruebas y videos en la red.

El proceso legal después de estas denuncias resultó en favor de Giovanni Medina y fue otorgado con la custodia temporal de su hijo, Emmanuel.

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Después de eso, fue turno de Giovanni Medina para denunciar a Ninel Conde de una vida de “libertinaje”, argumentando que la cantante prefería la fiesta y lugares concurridos a cumplir con sus diferentes responsabilidades. Medina tampoco pudo guardar silencia y opinó al respecto de la relación que Ninel Conde comenzaba con Larry Ramos. Ambos argumentaron que la otra persona no podía dejarlos en paz y que esto era un intento fallido de superar la relación que ambos tuvieron.

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Las cosas siguieron avanzando hasta el día de hoy y fue una sorpresa para todos que a solo unos días en que Ninel Conde aseguraba a distintos medios que no perdía la esperanza para poder reunirse nuevamente con su hijo Emmanuel, Giovanni Medina y las autoridades concedieran una visita para la cantante el día 23 de noviembre de 2021.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL REENCUENTRO ENTRE NINEL CONDE Y SU HIJO EMMANUEL?

La cita sucedió en casa de Medina, y Ninel Conde llegó con algunos juguetes para Emmanuel. Después de poco más de una hora, terminó la visita y tendrá oportunidad de repetirse cada cierto tiempo. De acuerdo con todos los presentes, fue una visita amable y no se presentó ningún incoveniente.

Nosotros seguiremos atentos a esta historia que ha sacudido al mundo del entretenimiento en nuestro país.