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FOTOS | Rosalía ya superó a Rauw, ¡ahora anda con Jeremy Allen White!

Rosalía ya olvidó a Rauw. La cantante española fue vista junto al actor Jeremy Allen White en una posible cita romántica. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Rosalia saludando.jpg
Jeremy selfie (2).jpg
Rosalia foto en el espejo.jpg
Jeremy dormido.jpg
Rosalia guapa.jpg
Jeremy sin camisa.jpg
Rosalia playa.jpg
Jeremy selfie.jpg
Rosalia feliz.jpg
Jeremy con frio.jpg
Rosalia de perfil.jpg
Jeremy con gorra.jpg
Rosalia con rosas.jpg
Jeremy pelón.jpg
Rosalia durmiendo.jpg
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