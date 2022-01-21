FOTOS | Sergio Mayer Mori busca nuevos horizontes fuera del país.

Si a alguien le sobra talento para cantar y actuar es al joven Sergio Mayer Mori. Su aparición en la serie de Netflix, Rebelde ha dejado a varias suspirando. El proyecto se está convirtiendo poco a poco en un fenómeno en Latinoamérica. Pese a ello, el muchacho quiere ampliar sus horizontes.

Enamorado de la vida y de su no novia, Sergio se embarcó en una nueva aventura. Su padre confirmó en exclusiva a Ventaneando que su hijo lleva algunos meses viviendo en Barcelona. También confirmó que vive con su novia que es procedente de esas tierras.

La única duda que queda en el aire, es si se llevará a su hija en esta aventura. Por lo pronto se le desea suerte en esta emocionante nueva etapa. No hay duda que con su talento, tiene la capacidad de ser muy exitoso.