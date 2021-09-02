FOTOS: Sylvia Pasquel es una de las actrices más talentosas de México.

Sylvia Pasquel es una de las actrices mexicanas más reconocidas y exitosas de nuestro país. Podremos verla de regreso en la pantalla en la serie “Un día para vivir”, y te contaremos más de su vida y de su carrera en esta galería que tenemos preparada para ti.

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Sylvia Pasquel nació en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1949 y es una actriz de cine, teatro y de la televisión. Al ser hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel siempre estuvo rodeada de cámaras y luces, además de crecer en los foros de cine y de televisión. Es por eso que ella sintió una gran inclinación por todo el mundo de la farándula. Sylvia comenzó con sus clases de canto y danza en Bellas Artes. Tiempo después, pudo tener su primera oportunidad dentro del cine mexicano con un pequeño papel en la película “El ángel exterminador”, dirigida por Luis Buñuel. En los inicios de su carrera, su madre se opuso a que Sylvia tuviera una carrera artística, pero fue su padre quien le brindo el apoyo que ella necesitaba para que ella la pudiera comenzar.

El tiempo pasó, y pudo tener su primera participación prfoesional en una fotonovela, así como pequeños papeles en obras teatrales que fueron montadas por su padre, Rafael Banquells.

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Ella siguió mostrando su habilidad actoral, y es por eso que algunos años después pudo tener un gran debut en la televisión llamada “Los inconformes”. Después de ese papel, Sylvia siguió participando en exitosos proyectos de la televisión en México.

Dentro del cine, Sylvia Pasquell ha tenido diferentes intervenciones. Una de ellas fue al lado de los luchadores profesionales El Santo y Blue Demon. Además, en 1981, Sylvia pudo ser protagonista de la película llamada “Johnny Chicano”, logrando también una gran carrera dentro de la industria cinematográfica.