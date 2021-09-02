FOTOS: Paulina Rubio y un estilo único sobre los escenarios.

Paulina Rubio es una de las artistas mexicanas más famos, y ella tiene una gran carrera sobre y debajo de los escenarios. Te contaremos más de ella y de sus grandes proyectos en esta galería que preparamos para ti.

Paulina Ruñbio nació en la Ciudad de México el 17 de junio de 1971, y es una cantante, actriz, modelo y empresaria. Ella comenzó su carrera desde una edad muy temprana. Su familia era parte de los famosos de México en la época de los setenta, y es por eso que los reflectores y las cámaras siempre fueron parte de la vida de Paulina. Ella ingresó a una de las escuelas de actuación más importantes de nuestro país teniendo solamente 4 años, y fue en ese momento que todos vieron un gran potencial en las habilidades artísticas de Paulina Rubio.

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El tiempo pasó, y Paulina Rubio tuvo su primer oportunidad en la televisión. El proyecto fue realizado al lado de sus padres, y esto hizo que ella pudiera demostrar todas las cosas que había aprendido en sus años de estudio, y de lo que era capaz de hacer dentro del mundo de la actuación.

Algunos años después, ella decidió escaparse para participar en una audición para un grupo musical. Ese grupo fue Timbiriche, y ella pudo obtener un lugar dentro de este grupo, y se volvería parte de uno de los fenómenos más grandes de la música, de los escenarios y de la cultura de nuestro país.

Eso marcó el inicio de la carrera musical de Paulina Rubio, y estando en la agrupación pudo obtener distintos reconocimientos por su habilidad y poder vocal.

El tiempo siguió avanzando, y Paulina decidió que era momento de comenzar una carrera como solista. Ella siguió lanzando éxito tras éxito, y el público estaba contento de poder escucharla con nuevos temas.

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Pero la música no fue lo único en lo que pudo tener una gran carrera. Esto fue lo que la consagró como “La Chica Dorada”. También se le llamó “La Madonna Latina”. Paulina también pudo volverse una de las modelos más reconocidos de los medios en nuestro país.