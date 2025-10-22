Esta es la fruta que te va a ayudar a combatir el estreñimiento de forma natural

Para nadie es una sorpresa que existen algunas personas suelen presentar algunos problemas de estreñimiento a lo largo del día, un problema que afecta a una de cada diez personas, situación que tiene un fuerte impacto en su vida. Sin embargo, algunos expertos en el tema han asegurado que consumir algunas frutas podría ayudarte a combatirlo de forma natural.

¿Cuál es la fruta que te ayuda a combatir el estreñimiento?

De acuerdo con lo que se ha comentado algunos expertos en alimentación, han mencionado que comer frutas como los kiwis, antes de pensar solamente en consumir fibras, son una gran opción para enfrentar el estreñimiento. Incluso, la Dra. Eirini Dimidi, autora principal del estudio y profesora de ciencias nutricionales en el King’s College de Londres (KCL), ha mencionado que se pueden tener hasta 30 síntomas de este padecimiento.

¿Qué es la anorgasmia? El sexólogo Gibray Aminjoab explica las causas más comunes [VIDEO] Mauricio Barcelata y Luz Elena González resuelven sus dudas sobre qué es la anorgasmia y cómo afecta a las personas.

La experta menciona que la primera opción para combatir el estreñimiento es las frutas y bebidas, es decir que comer dos o tres kiwis a lo largo del día, otra forma de ayudar a bajar el estreñimiento es consumir de 8 a 10 ciruelas pasas. De acuerdo con lo que se sabe, ingerir estas frutas puede aumentar la generación de evacuaciones y sumar agua al intestino, lo que baja el esfuerzo al ir al baño.

Pero eso no es todo, también se mencionó que las ciruelas pasas, junto con pan de centeno pueden complementar este efecto. Además, un tip que pocas personas conocen es que el kiwi sin piel mantiene las propiedades. Por otra parte, el ingerir agua mineral puede ayudar a bajar la hinchazón en el abdomen y facilitar las evacuaciones.

Es decir, que el consumir frutas puede hacer una diferencia en algunos aspectos del cuerpo, principalmente para evacuar, aunque en caso de no tener una mejoría es importante acudir al doctor.

