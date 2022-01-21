¡Ventaneando celebra 26 años haciendo historia! FOTOS | Ventaneando

¡Estamos de fiesta!

Este día cumplimos un año más de transmitir por TV Azteca nuestro querido programa, Ventaneando.

Estamos muy orgullosos y felices de estar en nuestro aniversario 26.

Cada año ha estado lleno de retos, dificultades y lo más importante, llenos de EXCLUSIVAS.

A pesar de lo que nos ha tocado vivir en estos años, hemos sabido sobrellevar las situaciones que nos han alcanzado.

Afortunadamente nuestro trabajo de llevar cada día las noticias a los hogares de México es único y lo disfrutamos por completo.

En momentos tan importantes en el medio del espectáculo, Ventaneando ha estado al pie del cañón siguiendo los hechos que acontecen a cada uno.

Gracias a nuestro equipo de reporteros y su profesionalismo, ha sido posible seguir en este arduo camino al éxito.