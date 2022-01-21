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¡Ventaneando celebra 26 años haciendo historia! FOTOS | Ventaneando
Junto a nuestros conductores, acompáñanos a celebrar un año más de transmisiones ininterrumpidas de nuestro programa.
¡Estamos de fiesta!
Este día cumplimos un año más de transmitir por TV Azteca nuestro querido programa, Ventaneando.
Estamos muy orgullosos y felices de estar en nuestro aniversario 26.
Cada año ha estado lleno de retos, dificultades y lo más importante, llenos de EXCLUSIVAS.
A pesar de lo que nos ha tocado vivir en estos años, hemos sabido sobrellevar las situaciones que nos han alcanzado.
Afortunadamente nuestro trabajo de llevar cada día las noticias a los hogares de México es único y lo disfrutamos por completo.
En momentos tan importantes en el medio del espectáculo, Ventaneando ha estado al pie del cañón siguiendo los hechos que acontecen a cada uno.
Gracias a nuestro equipo de reporteros y su profesionalismo, ha sido posible seguir en este arduo camino al éxito.