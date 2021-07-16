Georgel y Molotov lanzan canción contra la homofobia. (VIDEO)

Georgel y Molotov cambian letra de "Pu..." para ser más incluyentes. Los músicos se unieron para darle un nuevo significado a la emblemática canción de la polémica banda mexicana.

El cantante se unió al cuarteto de rock latino para reversionar la canción que lanzaran en 1997 y ahora se llame “No putx” para plasmar la violencia que ha vivido la comunidad LGBTIQ+.

“El objetivo es mostrar cómo el abuso emocional de la gente te hace después ser a tí mismo tu peor juez, porque eres tú el que trata de oprimirse. Ese es el clóset más difícil de salir, el que te pones tú solo, no el que te pone la gente”, aseguró Georgel.

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El videoclip de “No putx” ya está listo

El videoclip del esperado tema ya se grabó y en el se plasmará a todo lo que se enfrenta la mencionada comunidad, como terapias de conversación, la presión social y críticas de la sociedad.

Georgel explicó que con “No putx” no se cancelará la antigua propuesta de Molotov, sino más bien darle otro significado, pues ellos se refieren más a una persona cobarde y no precisamente a un gay.

Esta canción es lo contrario a la cancelación, traté de que se sintiera la conversación entre Tito, quien escribió ‘Pu..’ y un miembro de la comunidad que se había afectado por ella en otra perspectiva

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