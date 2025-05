Imelda Tuñón comparte dibujo de José Julián en medio del cumpleaños de Maribel Guardia

Este jueves 29 de mayo se llevó a cabo el cumpleaños número 66 de Maribel Guardia, quien es una de las mujeres más importantes que México tiene dentro de la industria del entretenimiento y el espectáculo. Curiosamente, dio mucho de qué hablar una historia de Instagram de Imelda Garza Tuñón, con quien comparte una disputa legal por la custodia de José Julián.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia se disputan la custodia del pequeño de 8 años desde inicios de este año. Y es que, después de que José Julián pasara 38 días al cuidado de su abuela, las autoridades lo regresaron con su madre el pasado 1 de marzo, tiempo desde el que entonces se mantiene con ella.

¿Qué dibujo compartió Imelda Tuñón en medio del cumpleaños de Maribel Guardia?

Tal y como se comentó, Maribel Guardia celebró su cumpleaños el pasado 29 de mayo, por lo que distintas personas del mundo público se acercaron a ella para felicitarla. Y mientras esto sucedía del otro lado de la moneda apareció Imelda Tuñón, quien aprovechó sus redes sociales para compartir un dibujo hecho por el propio José Julián, hijo de Julián Figueroa, a través de una historia de Instagram.

Esta situación fue tomada por algunos usuarios como una contestación sutil de Imelda Tuñón al cumpleaños de Maribel Guardia, lo anterior recordando que la actriz y cantante no ve a su nieto desde que las autoridades se lo arrebataron. En ese sentido, luce poco probable que esto cambie después de las declaraciones de Imelda en donde dice que Julián no tiene intenciones de verla.

Maribel Guardia recordó a su hijo en su cumpleaños

Además de celebrar con un estupendo bikini rosa que maximizó su figura, Maribel Guardia también se tomó el tiempo para recordar a su hijo Julián Figueroa a través de un mensaje que dice lo siguiente: “Hoy cumplo años, y aunque la vida me ha enseñado a celebrar con lágrimas en los ojos, también me ha regalado recuerdos que son eternos. Hoy no está conmigo en cuerpo, pero su voz, su risa y su luz siguen aquí”.