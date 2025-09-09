Este es el estado de salud de Anel Noreña hoy martes 9 de septiembre

Anel Noreña, la reconocida conductora de televisión y ex pareja del artista José José sufrió un infarto cerebral que preocupó a sus allegados y seguidores. El incidente ocurrió el pasado viernes, por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Ahora, luce interesante conocer cuál es su estado de salud después de algunos días de dicho suceso.

¿Cuánto dinero recibió Anel Noreña por las regalías de José José? [VIDEO] Recientemente, corrieron los rumores acerca de que Anel Noreña, exesposa de José José, recibió 20 millones de pesos en regalías, pero, ¿es verdad esto?

Según trascendió, la presentadora televisiva se encuentra recuperándose y está bien de salud. Anel Noreña continúa bajo supervisión médica, pero dentro de poco podrá retomar sus actividades rutinarias, según informó su hijo José Joel al ser consultado por los medios de comunicación.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noreña?

El reporte oficial indica que Anel Noreña sufrió un conato de infarto cerebral. Sin embargo, no habría motivo de preocupación ya que la conductora recibió atención médica de inmediato y dentro de pocos días podremos verla de nuevo públicamente, lo cual ayudará a superar esta dura etapa de su vida.

Anel Noreña ya se encuentra en su casa y, a sus casi 81 años, la expareja de José José no presenta mayores complicaciones en su salud. Aunque, trascendió, tiene antecedentes de problemas cardiovasculares relacionados con problemas típicos de su edad y peso.

¿Cómo está la familia de Anel Noreña ante este hecho?

Desde el entorno cercano a Anel Noreña llevaron tranquilidad a todos sus seguidores, indicando que “está fuera de peligro”. De todas maneras, trascendió que la conductora “tiene pendiente una operación de sus arterias”.

Esta cirugía le permitiría destapar algunas placas de grasa que se le han formado en las arterias y que no permiten que tengan una buena circulación. Pero la rutina diaria de Anel Noreña, quien sigue trabajando firmemente, le ha impedido dedicarle más tiempo a su salud y quizás por eso sufrió este susto la semana pasada. Habrá que esperar a la reaparición de la conductora para saber cómo se encuentra anímicamente.