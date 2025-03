Uriel Reyes es señalado por abuso sexual; esto respondió el influencer

El famoso influencer mexicano, Uriel Reyes , quien también es conocido como el creador del popular podcast “Relatos De La Noche”, está en el ojo del huracán luego de que una mujer lo acusara en redes sociales por abuso sexual.

Fue a través de su cuenta personal en Facebook que la usuaria Claudia Lerma hizo la denuncia, la cual se comenzó a replicar en otras plataformas sociales como X. Sin embargo, algo que llamó realmente la atención fue que en su declaración, Lerma afirmó ser la prima hermana del creador de contenido .

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”, escribió en publicación, la cual se hizo viral en un abrir y cerrar de ojos, por lo que usuarios comenzaron a atacar al influencer obligándolo a desactivar su cuenta personal de Instagram y poner en privado su perfil en X.

¿Qué dijo Uriel Reyes a las acusaciones de Claudia Lerma?

Tras dichos señalamientos, Uriel Reyes emitió un comunicado por medio de las redes sociales de su podcast “Relatos De La Noche” y aseguró que ha sido objeto de afirmaciones sin fundamentos, ni pruebas y sin sustento real.

“En relación con la información que circula en redes sociales sobre una situación en la que se relaciona mi nombre, aclaro que he sido objeto de afirmaciones infundadas sin ninguna prueba, ni sustento real. Lamento profundamente el daño que esto ha causado en mi reputación, mi entorno personal, profesional y a esta comunidad”, se lee en el texto, donde también agradeció el apoyo de su familia y seguidores.

