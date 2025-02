Integrante de la familia Aguilar reporta a ser querido grave en el hospital

Las alarmas se han encendido en el mundo del espectáculo, pues Emiliano Aguilar , integrante de la familia Aguilar, pidió a sus fans que le enviarán oraciones a su abuelita, quien se encuentra delicada de salud.

Actualmente, Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, se encuentra muy preocupado por la salud de su abuelita, quien se encuentra intubada y bastante delicada.

¿Cuál fue el favor que Emiliano Aguilar le pidió a sus fans?

A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar les pidió un favor muy especial a sus seguidores, pues su abuela materna no se encuentra muy bien de salud, motivo por el cual les solicitó que le envíen sus oraciones.

Emiliano Aguilar compartió un video que fue grabado en lo que parece ser un estudio de grabación. En él se ve al hijo de Pepe Aguilar bastante preocupado por la salud de su abuela materna Carmen Treviño.

“Les quería pedir un favor, ando medio agüitado, pero les quería pedir un favor. No sé si creen en Dios o no sé si no creen en Dios, pero no sé si me puedan hacer el paro de rezar o aventarle un rezo a mi abuelita que ahorita está en el hospital y está intubada. Por favor, si me pueden hacer ese paro, estaría muy chido. Solo denle un rezo que esté bien, por favor”, dijo el integrante de la familia Aguilar.

¿Emiliano Aguilar no es muy cercano a su padre? Emiliano Aguilar es más apegado a su familia materna que paterna, pues ha revelado en reiteradas ocasiones que lleva dos años sin ver a su padre, Pepe Aguilar.

También ha mencionado que no mantiene comunicación con su padre, ni con sus medios hermanos. Aunque dejó claro que no existen conflictos entre ellos, pero reconoció que su forma de pensar ha sido el principal motivo de su distanciamiento.

“Tiene dos años que no habló directamente con mi papá. Mi papá no es una mala persona, está tratando de hacer lo mejor que puede con la situación que se le está presentando”, reveló hace poco Emiliano Aguilar.

¿Cazzu tiene que ver en su distanciamiento?

Aunque Emiliano Aguilar se ha dicho admirador de Cazzu, expareja del esposo de su media hermana Ángela Aguilar, este no es el motivo de su distanciamiento, pues tiene años que no convive con su padre ni con sus medios hermanos.