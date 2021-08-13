Jahir "Ochampion" regresa a las tierras de Exatlón como Guardián.

Se viene ya la quinta temporada de Exatlón México, hay varias caras conocidas, una de ellas es la del capitán del equipo rojo de Famosos de la segunta temporada, ¡Jahir Ocampo! Te contamos todo sobre su regreso.

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Jahir Ocampo en Exatlón México, segunda temporada.

Jahir Ocampo es un clavadista olímpico destacado, muchos de nosotros lo conocemos obvio por su excelente labor representando a México, y por haber participado en la segunda temporada de Exatlón. ¿Se acuerdan de su actuación? ¡Hizo un excelente papel! Recordemos...

Jahir comenzó desde el día 1 con el quipo rojo de Famosos en la segunda temporada. Estuvo a lado de Zudikey, Patricio Araujo, Alely Hernández, Patrick Loliger y Ana surf... Poco a poco fue demostrando que era uno de los rivales a vencer de la competencia, pues era muy rápido, ágil y con un tiro increíble, sin duda podría llegar a la final, e incluso ganar.

Lamentablemente en uno de los circuitos se lesionó, ¡se pegó muy fuerte en la rodilla! Siguió compitiendo, pues no quería abandonar a su equipo, pero luego de revisiones médicas, ¡tuvo que abandonar la competencia! Y es que podía continuar, pero con la posibilidad de lastimar su rodilla de por vida y terminar su carrera como clavadista, así que obviamente decidió irse de las tierras de Exatlón.

A todos les dolio muchísimo, ya que era un buen amigo, un excelente participante y era el líder el equipo rojo, ¡el capitán! Se iba el elemento más importante de los rojos, sin embargo, la producción intentó meter a otro participante del mismo nivel que “Ochampion”, para que el equipo no resintiera tanto su ausencia. ¡Ahí fue cuando entró Aristeo Cázares! Que meses después, se convirtiría en el campeón de la segunda temporada. ¡Vaya que Aris fue un gran representante de Jahir!

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Jahir Ocampo en Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

Hace unos días, se dieron a conocer los nombres de los atletas que formarían parte de la quinta temporada del reality más importante y exitoso de México, Exatlón. ¡Y uno de los que pudimos ver que estarán en esta épica aventura, es Jahir Ocampo! Los fans rojos están muy felices de que el clavadista haya regresado a sacarse la espinita, pues hizo un excelente papel el tiempo que estuvo en el programa. ¿Será que esta vez se lleva el trofeo? ¡Pronto lo veremos!

Recuerda GRAN ESTRENO de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores este lunes 16 de agosto a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

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