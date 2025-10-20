Joven se hace viral al viajar en la caja de una camioneta para no perder su cita para la visa | VIDEO

Cuando se trata de cumplir con un compromiso, las personas suelen hacer todo lo posible para llegar, esto sin importar los obstáculos que se le presenten. Recientemente, una joven originaria de la Ciudad de México estuvo a punto de perder su cita para tramitar la visa en Ciudad Juárez, por lo que se hizo viral.

Y es que, las fuertes lluvias afectaron algunas vialidades en la zona, por lo que parecía casi imposible que llegara a tiempo, pero al final todo eso fue posible gracias a una camioneta. Este suceso fue capturado por Diego de la Mora, quien compartió la historia de la mujer que por nada del mundo estaba dispuesta a perder su cita para obtener su visa.

Joven llega a tiempo a la cita para su visa

En las imágenes que ya circulan en las redes sociales, se puede apreciar cómo la joven va en la caja de una camioneta, pero haciendo todo lo posible para no mojarse, ya que las calles estaban completamente inundadas. En el video, el joven que lo compartió le pone un toque de humor comentó:

CC (como cuando) se inunda el fraccionamiento del Airbnb donde te quedaste justo el día de tu cita para la visa y ya vas tarde” “Casi no llegamos a la cita, parece que no trajimos la lluvia de CDMX a Juárez

Como era de esperarse, esta situación provocó muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes destacaron el gran esfuerzo que hace la joven para poder llegar a su cita y no perder la oportunidad de tener su visa, también se destaca el apoyo del chofer de la camioneta.

Finalmente, el joven que compartió el video, le informó a sus seguidores que la mujer pudo llegar a su cita y que su entrevista la realizaría el día siguiente para poder obtener su visa.

