Memo Ochoa tiene un negocio de tortas que pocos conocen en la CDMX: cuánto cuesta comer ahí

A sus 40 años, Memo Ochoa cuenta con un importante camino trazado en el futbol nacional y es considerado como uno de los mejores porteros de México. Sin embargo, este no es su único talento, pues también sabe mucho de cocina, experiencia que adquirió gracias a que en su juventud trabajó en un exclusivo negocio dedicado a la venta de comida, que hasta el día de hoy permanece abierto y deleita a cientos de comensales todos los días.

Este restaurante, que forma parte crucial en la historia del atleta, se trata de las Tortas Don Polo, cuyas paredes atestiguaron su ascenso como aspirante a futbolista, cuando con apenas 19 años entró al Club América. Precisamente fue en esta época en donde Guillermo laboraba ayudando a su tío en el local, y se dice, hasta invitaba a sus compañeros a comer ahí después de los arduos entrenamientos a los que se sometían.

Instagram / @soy8a, @tortasdonpolo Antes de convertirse en un exitoso portero, Memo Ochoa trabajó en un negocio familiar dedicado a la venta de comida

¿Cuánto cuesta comer en la tortería de Memo Ochoa?

Los precios en las Tortas Don Polo son bastante accesibles, y a pesar de que con el paso del tiempo han ido incorporando nuevos platillos a la carta, conservan la variedad de tortas como su atractivo principal. El precio por pieza va de los 53 pesos a los 130 pesos mexicanos, y suele aumentar dependiendo de qué tantos ingredientes extra se les añada.

Y para una comida más completa, también tienen paquetes desde 200 pesos mexicanos, que incluyen una torta, agua de sabor y un postre. De igual manera, en la mañana se sirven desayunos como sincronizadas y chilaquiles; mientras que el resto del día hay enchiladas, sopas y hasta pozole (perfecto para las próximas fiestas patrias).

¿Quién es el verdadero dueño de Tortas Don Polo en CDMX?

Aunque una buena parte de la fama de este lugar es gracias al arquero mexicano, lo cierto es que desde sus inicios, las Tortas Don Polo eran ya un sitio concurrido gracias al sazón que ofrecen en cada mordida. De acuerdo con la página web oficial de este comercio, el fundador y dueño principal fue Leopoldo Sánchez Preciado, un emprendedor originario de Colima que se trasladó al extinto Distrito Federal para probar suerte como restaurantero.

La primera sucursal de la cadena de tortas pertenecientes a la familia de Memo Ochoa abrió en 1956, cuando con solo una inversión de 50 pesos se dispuso a vender jugos y licuados en un pequeño espacio. Posteriormente, el tío del astro comenzó con la preparación de tortas, mismas que fueron gratamente recibidas y dieron como resultado la apertura del restaurante en su emblemática ubicación de Félix Cuevas, al sur de la ahora CDMX; también tienen ubicaciones en Plutarco y Parque Hundido.