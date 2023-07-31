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FOTOS | ¿Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron? ¡Dicen que ella solo lo usó!

La pareja desató los rumores de una posible separación por algunas de sus publicaciones en redes sociales, ¡e internautas piensan que la modelo solo lo usó!

Por: Ana Patricia Pérez

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Bad Bunny selfie.jpg
Kendall posando.jpg
Bad Bunny foto en el espejo.jpg
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Bad Bunny saludando.jpg
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Bad Bunny con trenzas.jpg
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