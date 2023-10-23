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FOTOS | ¿Separación de Juan de Dios y Kimberly Loaiza es estrategia de marketing?

Después de años de relación, una boda y dos hijos, parece que la relación entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja terminó... ¿O es estrategia?

Por: Ana Patricia Pérez

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